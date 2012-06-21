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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:00 BJT

《汇市简讯》关注英国零售销售,在1.5650和1.5690的期权今日将到期

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* 若英国5月零售销售数据优于预期,英镑可能受到提振.零售销售预估为较前月增长1.2%

* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三未能出台第三轮量化宽松政策而是延长扭转操作后,英镑再度触及1.5651

* 1.5651为英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录发布后所及低点

* 行权价在1.5650和1.5690的期权今日将到期

* 亚洲交投区间介于1.5674-1.5715.美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明公布后触及高点1.5756

* 英国政府将把融资成本最低降至1.2%.(完)

--编译 王翔琼; 审校 王洋

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