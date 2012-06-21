〔澳洲股市〕下跌1.1%至六日最低,受中国6月汇丰制造业PMI数据打压

路透墨尔本6月21日电---澳洲股市周四下跌1.1%,至六日来最低收位,因为中国制造业萎缩令出口类股承压,同时冲浪装备商Billabong下调获利预估且大幅折价售股,挫伤零售类股.

金价及油价走软,推动Newcrest Mining(NCM.AX)和Santos(STO.AX)等资源公司的股价下跌逾4%.Woodside Petroleum(WPL.AX)和澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)亦下滑.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌45点,至4,087.6点,为6月15日以来的最低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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