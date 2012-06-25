《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月25日

路透上海6月25日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年6月25日-6月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/27 沪 中信重工 -- 不超过68,500 -- -- 中德证券 7/2 中信证券 6/28 深 新 文 化 300336 不超过2,400 -- -- 海通证券 7/3 6/29 深 迪森股份 300335 不超过3,488 -- -- 广发证券 7/4 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金908.69亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1629042] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 易方达量化 易 方 达 建设银行 招商银行、兴业证券等 6/25-7/20 衍伸股票基金 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18 债基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 长盛同鑫二号 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息) 保本混合基金 富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25 产业股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 331.6 10年 记账式国债 6/21-25 今年第九期续发 财政部 280 30年 记账式国债 6/28-7/2 农发行 300 10年 固息金融债 周一 国开行 276.4 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 第四次增发债 国电集团 50 九个月 超短期融资券 周三 三一集团 50 五年 中期票据 周四 农发行 至多250 七年 固息金融债 周四 国开行 至多200 七年 浮息金融债 周五 三个月Shibor基准 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 30 700 730 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 民生银行 浮息债 60 上周五(22日) ( 600016.SS )( 1988.HK ) (一年定存基准) 广东省 地方政府债 85 上周六(23日) 进出口行 固息金融债 120 上周日(24日) 国开行 固息金融债 200 周二 农发行 固息金融债 180.3 周二 国开行 浮息金融债 100 周四 (三个月Shibor基准) 山西省 地方政府债 53 周五 甘肃省 地方政府债 65 周五 中国石化 中期票据 200 周五 ( 0386.HK )( 600028.SS ) 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周五至本周五(上周五为端午假期). ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 兆日科技 2,800 23.00 3.29 117.35 157.92 6/19 6/25 亿 利 达 不超过2,267 16.00 -- -- -- 6/21 6/27 津膜科技 2,900 16.78 -- -- -- 6/21 6/27 ========================================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞