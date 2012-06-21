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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:00 BJT

《汇市简讯》美联储延长扭转操作未能逆转市场走势,PMI数据成为焦点

0644GMT * 市场寄望美联储启动第三轮量化宽松并扩大扭转操作 * 汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)令人失望 * 欧元/美元买卖指令均衡,意味着在1.2650-1.2750区间内交投 * 小时图一目均衡云区1.2643-63为初步支撑,1.2630水准挂有停止单 * 6月18日和20日高位1.2748-44为短期阻力位 --编译 王兴亚; 审校 艾茂林

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