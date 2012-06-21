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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 15:09 BJT

〔背景资料〕中国人民银行二季度公开市场操作一览表

1. 以下为央行2012年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 
 
     日期    招标量     28天期(%)    91天期(%) 
          (亿元人民币)
 
     6/21      50         --          3.05
     6/19     200        2.75          --
     6/14     150         --          3.05
     6/12     300        2.75          --
     6/7      200         --          3.14
     6/5      300        2.80          --
     5/31     300         --          3.14
     5/29     500        2.80          --
     5/24     300         --          3.14
     5/22     600        2.80          --
     5/17     300         --          3.14
     5/15     600        2.80          --
     5/8      200        2.80          --
     4/24      90        2.80          --
     4/19     200         --          3.14
     4/17     330        2.80          --    
     4/12     270         --          3.14
     4/10     520        2.80          --
     4/5       50         --          3.14 

2.以下为央行第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)
          (亿元人民币)

     5/10     240         3.30
     5/3      650         3.53    

  注: 浏览央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596]
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612]
          央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427]
          央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完)

  --发稿 刘昕; 审校 边竞

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