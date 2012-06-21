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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 15:27 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元,因美联储政策令市场失望

路透新加坡6月21日电---布兰特原油期货周四下跌逾1美元,至每桶91.62美元,为18个月最低水准,此前美联储宣布延长扭转操作至年底,令那些寄望采取更有力措施的投资者失望,而美国数据显示原油库存上升亦令油价承压.(完)

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