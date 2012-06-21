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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 15:14 BJT

〔日本股市〕收在五周高点,日圆疲弱为出口商带来支持(更新版)

(新增细节)

* 出口商受日圆下挫扶助

* 软银触及九个月收盘高位

* 瑞萨电子上涨,此前股东同意提供巨额支持

路透东京6月21日电---日本股市日经指数周四升穿8,800点,为五周来首次.日圆下跌扶助人气,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未推出下一轮量化宽松政策刺激经济.

日经指数.N225上涨0.8%,报8,824.07点,受出口商涨势推动.本田汽车(7267.T)劲扬3.5%.佳能(7751.T)涨1.4%.数据显示,中国制造业连续第八个月放缓,未给市场带来影响.

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