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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:31 BJT

《汇市简讯》日线图云区可能成为短线澳元/美元的波动边界

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虽然美国联邦储备理事会(美联储,FED)仅是延长卖短买长(扭转操作,twist operation)令人失望,但保留扩大政策宽松的可能性.

中国PMI数据疲弱,打击了冒险意愿,但对于准备好迎接坏消息的市场来说,这还不足以引发抛售.

美联储会议之前对商品货币的需求,看来纯粹是在一个非常偏空的市场中进行大规模的平仓.投机客仍然看空,但澳元/美元已经摆脱超卖状态.区间交易人士获利不菲,而交易商需要决定下一步该怎么走.

日线图上一目均衡云区(1.0109-1.0270)可能构成澳元/美元短线的波动边界.200日移动均线切入位1.0248增添阻力.55日移动均线切入位1.0085可能被那些抄底人士用来保护停损单.(完)

--编译 吴云凌; 审校 张明钧

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