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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 15:28 BJT

〔中国能源〕5月成品油表观消费量2,093万吨,同比增长4%--发改委

路透北京6月21日电---中国国家发改委周四发布数据显示,5月份中国成品油表观消费量2,093万吨,同比增长4.0%;同期天然气表观消费量同比增长12.9%.

发改委在网站公布行业快报数字并称,中国5月底成品油库存较去年同期增加179万吨,其中柴油增加146万吨.

今年头五个月,成品油消费10,058万吨,增长2.2%,其中，汽油增长5.6%,柴油消费基本持平.

5月份,天然气表观消费量113亿立方米,同比增长12.9%,日均较一季度下降15.1%;1-5月天然气消费量613亿立方米,同比增长15.9%.(完)

--发稿 李然; 审校

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