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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 15:26 BJT

〔中美贸易〕中国商务部将结束对美国干玉米酒糟的反倾销调查

路透北京6月21日电---中国商务部表示,将结束对进口自美国的干玉米酒糟的反倾销调查.这将为进口增加敞开大门.

商务部去年底决定将反倾销调查期限延长半年至6月28日.

根据海关官方数据,中国买家已经预期调查将结束,5月干玉米酒糟进口跳增346%至294,704吨.(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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