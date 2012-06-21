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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:24 BJT

《汇市简讯》0.8100处挂有新的欧元/英镑卖单,ECB执委科尔的言论受关注

0700GMT * 若英国零售销售数据令人失望,在0.8100的欧元/英镑卖单将面临风险 * 亚洲交易时段徘徊在0.8070-0.8090, 0.8100是周三英国央行公布会议记录后创下的高位 * 有止损买单挂在0.8110上方(0.8111是周一高位),0.8050处有买单 * 欧洲央行执委科尔支持救助基金购买债券,以缓解西班牙和意大利的压力--金融时报.(完) --编译 王洋; 审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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