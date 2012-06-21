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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 15:20 BJT

《汇市简讯》市场预期美元将涨向80.08日圆

0659GMT * 市场预期涨向80.08(5月23日高点) * 一目均衡转换线和基准线呈多头排列 * 一目均衡转换线和基准线提供技术支撑 * 只有跌破79.61(周五低点)才会延迟涨势 --编译 田建华;审校 龚芳

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