〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美联储周三宣布扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.联储调降今年经济增长率预估至1.9-2.4%,4月预估为2.4-2.9%.同时还调降了明后两年经济预估.美联储主席贝南克表示,"若没有看到就业市场持续改善,这将要求我们采取更多行动.我们仍有很大的空间采取更多行动,并亦为此做好准备."[FED-CDEPTH][ID:nSB1623164]

日本央行审议委员石田浩二表示,在决定7月是否再度采取行动之前,希望仔细考察相关数据直至最后一刻,他称,不能仅仅因为现有数据显示经济复苏处于正轨,就排除7月放松政策的可能.[ID:nSB1624446]

据英国央行周三发布的6月6-7日政策会议的记录,该央行已经十分接近批准又一轮货币激励措施,央行货币政策委员会(MPC)以5:4的投票结果通过维持量化宽松规模在3,250亿英镑不变,央行总裁金恩支持将英国公债购买规模扩大500亿英镑,外部委员普森与迈尔斯均赞成扩大宽松计划规模500亿英镑,MPC委员费希尔赞成扩大250亿英镑.[ID:nSB1621494]

挪威央行周三宣布维持指标利率在1.5%不变.

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率8.5% 2012年5月30日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.25% 2012年6月7日降25基点

一年期贷款利率6.31% 2012年6月7日降25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)