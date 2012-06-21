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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:44 BJT

《汇市简讯》若美国原油跌破80美元,美元/加元或上扬

0726GMT * 若美国西德克萨斯中质油(WTI)跌破每桶80.00美元,加元或将受压 * 美元/加元10月4日最高升至1.0658,当时WTI一度跌至75.00美元 * WTI目前报80.65美元,日内跌0.95%;布兰特原油报91.95美元,跌0.8% * 阻力位在1.0224、1.0232(FOMC公布政策声明后所及高点)、1.0244、1.0279及1.0300 * 环球邮报称加拿大政府拟收紧抵押贷款规则,央行总裁卡尼稍晚发表讲话.(完) --编译 王兴亚; 审校 隋芬

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