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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 15:58 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至盘中低点,因德国PMI数据疲软

路透伦敦6月21日电---欧元兑美元周四跌至盘中低点,稍早公布数据显示德国制造业活动跌至三年低点,加深德国经济可能沦入衰退的疑虑.

欧元/美元EUR=挫低至1.2650美元,交易商指称受一家欧系银行的卖盘打击,而支撑性买盘约在1.2640美元.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新宽松措施力道温和,亦支撑美元走坚.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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