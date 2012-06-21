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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 15:51 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎走势受制于日内下行趋势线

0721GMT * 美元/瑞郎脱离周一和周三形成的0.9423/25双底 * 走势在下行趋势线位置0.9519之前受限 * 不破此趋势线和10日移动均线上方,则继续做空 * 下档方面,走势偏向55日移动均线 * 波林格区间下缘0.9437提供强劲支撑,迄今为止还未收在此位之下.(完) --编译 许娜;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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