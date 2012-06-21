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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 15:54 BJT

〔欧元债市〕德债期货升至盘中高位140.77,日内上涨28个跳动点

路透伦敦6月21日电---德债期货FGBLc1升至盘中高位140.77,日内上涨28个跳动点.(完)

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