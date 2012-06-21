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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 15:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元停下连续六日的上涨步伐,公债持稳

路透首尔6月21日电---韩元KRW=周四止住连续六日的涨势并下跌,因当地股市在尾盘时段下滑,引发美元的空头回补进而压制韩元.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收报1,151.6,周三国内收盘价为1,151.0.

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