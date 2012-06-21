〔中国票据市场〕转贴利率本周再攀升,半年末信贷规模调整持续施压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京/上海6月21日电---中国票据市场转贴利率本周再大幅攀升.因银行继续提前部署调整信贷规模,以达到半年末时点贷存比等指标要求,市场卖压沉重.
交易员并称,6月末之前,预计转贴利率将以高位运行或续涨为主.不过也不排除部分银行在指标匡算结束后,为填补空余的信贷规模而临时收票,但料届时交投不会太旺.
华南一银行交易员称,六个月左右票据转贴利率本周涨幅近100基点(bp)至年息5.2%附近.与银行间市场回购利率上涨引发的资金成本上升相比,银行为调整信贷规模而导致的卖压,才是本周转贴价格大举走升的主因.
"这两天我的电话都快被打爆掉了,都是想出票的.大家都在卖票,还是(信贷)规模的原因."他表示.
该交易员进一步指出,不少银行目前还不能确定月末时点存款规模,为保证贷存比等指标达标,只能对包括票据在内的贷款余额予以谨慎控制.因此,最后一两个工作日,不排除会有剩余信贷额度的机构会出来收票,届时价格可能会有所走低,但影响料有限.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种飙升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.[ID:nSB1624138]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
---------------------------------------------------------
本周四 4.6579/4.4246 4.8778/4.6421 5.8860/5.3784
上周五 4.6339/4.3853 4.8562/4.6122 5.8800/5.4273
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变动(bp) +2.40bp/+3.93bp +2.16bp/+2.99bp +0.6bp/-4.89bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1864%%,较上周五的4.1687%上涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周四 2.3356/2.2620 2.4077/2.3407
周三 2.3315/2.2600 2.3997/2.3360
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。