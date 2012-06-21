〔中国票据市场〕转贴利率本周再攀升,半年末信贷规模调整持续施压

路透北京/上海6月21日电---中国票据市场转贴利率本周再大幅攀升.因银行继续提前部署调整信贷规模,以达到半年末时点贷存比等指标要求,市场卖压沉重.

交易员并称,6月末之前,预计转贴利率将以高位运行或续涨为主.不过也不排除部分银行在指标匡算结束后,为填补空余的信贷规模而临时收票,但料届时交投不会太旺.

华南一银行交易员称,六个月左右票据转贴利率本周涨幅近100基点(bp)至年息5.2%附近.与银行间市场回购利率上涨引发的资金成本上升相比,银行为调整信贷规模而导致的卖压,才是本周转贴价格大举走升的主因.

"这两天我的电话都快被打爆掉了,都是想出票的.大家都在卖票,还是(信贷)规模的原因."他表示.

该交易员进一步指出,不少银行目前还不能确定月末时点存款规模,为保证贷存比等指标达标,只能对包括票据在内的贷款余额予以谨慎控制.因此,最后一两个工作日,不排除会有剩余信贷额度的机构会出来收票,届时价格可能会有所走低,但影响料有限.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种飙升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.[ID:nSB1624138]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

---------------------------------------------------------

本周四 4.6579/4.4246 4.8778/4.6421 5.8860/5.3784

上周五 4.6339/4.3853 4.8562/4.6122 5.8800/5.4273

---------------------------------------------------------

变动(bp) +2.40bp/+3.93bp +2.16bp/+2.99bp +0.6bp/-4.89bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1864%%,较上周五的4.1687%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

周四 2.3356/2.2620 2.4077/2.3407

周三 2.3315/2.2600 2.3997/2.3360

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>