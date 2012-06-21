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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:13 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元跌穿56.52卢比,改写纪录低位

路透孟买6月21日电---印度卢比兑美元INR=D2周四触及纪录低点,追随全球风险资产的跌势.

卢比兑美元一度跌至56.55的新低,刷新5月31日创下的前次低点56.52.

但交易商对于进一步推低卢比保持谨慎,因场中传闻央行疑似在早先时候出手干预.(完)

--编译 高琦;审校 龚芳

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