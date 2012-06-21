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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:04 BJT

〔投行观点〕荷兰银行调降2012年基本金属价格预估

路透6月21日电---荷兰银行周四下调对今年的基本金属价格预估,并称金属市场状况在恶化,因为欧元区经济表现疲软,且中国经济增长放缓.

该行将2012年铜价预估从每吨8,300美元调降至8,200,铝价预估亦从每吨2,200美元下调至2,100.

荷银还将今年的镍价和锌价预估分别从每吨19,200美元和2,150美元,调降至18,500美元和2,050美元.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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