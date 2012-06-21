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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 15:59 BJT

〔金属期市〕期铜触及一周低位,美联储措施令人失望且中国数据不佳

路透上海6月21日电---期铜周四触及一周低位,此前投资者对于美联储出台更激进刺激措施的期望落空,并担心西班牙借贷成本飙升,导致欧债危机风险向全球经济扩散.

多数投资者原本预计汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)在6月再次处于50下方,今日数据显示6月初值降至七个月低位48.1,证实中国经济仍在放缓.

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