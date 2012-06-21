〔全球金市〕现货金连续第三天下跌,美联储未推QE3令投资者失望

* 现货金或跌至每盎司1,580美元--技术分析

路透新加坡6月21日电---金价周四连续第三天下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)未推出新一轮量化宽松来刺激经济.若美联储推出该举措,则将增强通胀前景从而提高黄金吸引力.

不过金价下跌吸引了亚洲珠宝商的买盘,而且美国经济脆弱和欧洲债务危机,或将最终迫使美联储采取更加激进的举措来扶助经济.