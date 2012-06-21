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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 16:03 BJT

《汇市简讯》瑞士出口同比下滑,因瑞郎坚挺及需求低迷

0743GMT * 欧元/瑞郎升至1.2014短暂即逝,市场卖兴浓厚 * 从1.2015/20至1.2050仍有卖单,瑞士央行在1.2000上方买入 * 欧元区危机的相关避险资金流入瑞郎,令瑞士央行承压 * 出口下滑为瑞士央行扞卫瑞郎汇价上限提供理由.(完) --编译 王洋; 审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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