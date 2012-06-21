〔中国债市〕人民币利率互换变化有限,市场存在分歧料下周走势胶着

路透上海6月21日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四早盘随资金成本飙升而上行,但午盘后"宽松"预期重新带动IRS回调,故总体变化有限.下周即进入月底前最后一周,资金利率或将居高不下,但由于对市场研判存在分歧,料下周IRS走势或将胶着.

业内人士认为,今日早盘受高企资金利率带动,做多的投资者倾向做高IRS,用以平衡居高的资金成本.但随汇丰6月中国制造业PMI初值公布,显示经济仍存内忧外患,对"宽松"货币环境的预期又重占上风,使得IRS回调.资金成本高企和"宽货币"预期的博弈将令市场难脱胶着.

"下周并不好说,市场存在分歧,多方认为近期流动性紧,不愿意扛着(资金成本),就向高里做;空方认为长期还是宽松为主,(IRS)总是会下来的,宁愿扛着.而且下周也没什么重要数据出了,所以下周市场可能没有明确的方向."北京一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种飚升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.[CN/CN]

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.8500/ 2.9700 2.6358/ 2.7308 2.7133/ 2.8083 2.8283/ 2.9250 2.8540/ 3.0980

周三 2.7417/ 2.8417 2.6250/ 2.7207 2.7371/ 2.8329 2.8543/ 2.9514 2.8683/ 3.1300

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变动 0.1083/ 0.1283 0.0108/ 0.0101 -0.0238/-0.0246 -0.0260/-0.0264 -0.0143/-0.0320

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)