〔中国债市〕人民币利率互换变化有限,市场存在分歧料下周走势胶着

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月21日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四早盘随资金成本飙升而上行,但午盘后"宽松"预期重新带动IRS回调,故总体变化有限.下周即进入月底前最后一周,资金利率或将居高不下,但由于对市场研判存在分歧,料下周IRS走势或将胶着.
业内人士认为,今日早盘受高企资金利率带动,做多的投资者倾向做高IRS,用以平衡居高的资金成本.但随汇丰6月中国制造业PMI初值公布,显示经济仍存内忧外患,对"宽松"货币环境的预期又重占上风,使得IRS回调.资金成本高企和"宽货币"预期的博弈将令市场难脱胶着.
"下周并不好说,市场存在分歧,多方认为近期流动性紧,不愿意扛着(资金成本),就向高里做;空方认为长期还是宽松为主,(IRS)总是会下来的,宁愿扛着.而且下周也没什么重要数据出了,所以下周市场可能没有明确的方向."北京一银行交易员称.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种飚升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.[CN/CN]
汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 2.8500/ 2.9700 2.6358/ 2.7308 2.7133/ 2.8083 2.8283/ 2.9250 2.8540/ 3.0980
周三 2.7417/ 2.8417 2.6250/ 2.7207 2.7371/ 2.8329 2.8543/ 2.9514 2.8683/ 3.1300
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变动 0.1083/ 0.1283 0.0108/ 0.0101 -0.0238/-0.0246 -0.0260/-0.0264 -0.0143/-0.0320
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。