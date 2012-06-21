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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 16:18 BJT

《汇市简讯》据传英镑/美元在1.5650处挂有买单,关注英国数据

0750GMT * 据传英镑/美元在1.5650处挂有买单,此处期权到期;1.5651为昨日低位. * 若英国零售销售数据令人失望,买盘水准或将面临考验;预期该数据为较前月成长1.2%. * 1.5637附近(周一低位)和1.5615处(周二低位)料挂有更多买单 * 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值数据将在1000GMT公布,英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔将在1730GMT发表讲话.(完) --编译 许娜;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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