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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 16:29 BJT

〔新兴汇市〕多数新兴亚币下跌,美元空头回补打压披索和马币

* 美元空头回补损及披索和马币(林吉特)

* 泰铢下跌,因黄金投资者有美元需求

* Kyobo Life交易相关需求推高韩元

路透首尔6月21日电---多数新兴亚洲货币周四下跌,因之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的政策让一些投资者感到失望,他们原本预期联储会出台更激进的宽松措施;与此同时,中国公布的疲弱数据令人气更趋暗淡.

美元空头回补操作打压菲律宾披索和马币(林吉特),安大略省教师养老金计划(Ontario Teachers Pension Plan)拟购入韩国Kyobo Life Insurance股份,相关需求推动韩元上涨.

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