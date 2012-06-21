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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 17:21 BJT

〔路透基点〕上海金缔联创置业获得15亿元人民币五年期贷款--RLPC

路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士表示,上海金缔联创置业有限公司已经获得15亿元人民币(合2.36亿美元)五年期定期贷款,用于建设上海浦东的长泰广场.

中国银行上海分行为牵头行,承贷7.5亿元人民币.上海农村商业银行和交通银行各承贷5亿元和2.5亿元人民币.

贷款利率为人民银行基准利率的125%,按季度分期偿还.

消息人士称,母公司长甲地产(上海)有限公司为这笔贷款提供担保.

根据长甲地产网站信息,长泰广场占地面积超过83,000平方米(参考www.shanghai100.cn/v7882.html),目标是成为浦东的高端商业中心.(完)

--编译 杜明霞;审校 王洋

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