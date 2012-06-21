〔路透基点〕上海金缔联创置业获得15亿元人民币五年期贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士表示,上海金缔联创置业有限公司已经获得15亿元人民币(合2.36亿美元)五年期定期贷款,用于建设上海浦东的长泰广场.
中国银行上海分行为牵头行,承贷7.5亿元人民币.上海农村商业银行和交通银行各承贷5亿元和2.5亿元人民币.
贷款利率为人民银行基准利率的125%,按季度分期偿还.
消息人士称,母公司长甲地产(上海)有限公司为这笔贷款提供担保.
根据长甲地产网站信息,长泰广场占地面积超过83,000平方米(参考www.shanghai100.cn/v7882.html),目标是成为浦东的高端商业中心.(完)
--编译 杜明霞;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。