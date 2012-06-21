《汇市简讯》负面消息引发太多希望;小心驶得万年船

0820GMT 对于官方行动非同寻常的乐观预期,似乎正在支撑汇市上的风险偏好,低迷的中国采购经理人(PMI)数据引发了对下调存款准备金率的预期.美联储悲观的前景展望被其进一步放松政策的意愿所抵消.欧元区疲弱的数据和资产市场的高度紧张,激发了对于欧盟/欧洲央行(ECB)支撑二线国家公债的预期. 不过当局常常让人失望.最好小心为上.若这么做的话,美元仍是最好的押注,建议在美元指数进入80.80-81.20支撑区域时建立多仓.(完) --编译 王洋; 审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=