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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 17:06 BJT

〔国际油市〕IEA总干事称乐见OPEC会议结果,欢迎其满足石油需求的努力

路透圣彼得堡6月21日电-----国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周四表示:

* 乐见OPEC会议结果,表明其仍有意愿满足消费者需求

* 非OPEC国家20万桶/日的额外供应亦有助于改善供需平衡

* 尽管石油供应改善但油价处于历史高位,因此不能自满.(完)

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