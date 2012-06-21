〔英国政经〕内阁秘书长称减支计划可能持续到2020年

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透伦敦6月21日电---英国广播公司(BBC)周四援引英国内阁秘书长海伍德(Jeremy Heywood)的言论称,英国削减预算赤字和开支的计划仅走了四分之一的路程,要实现最终目标,可能需要一直坚持努力到2020年.
2010年上台的本届英国联盟政府就曾经表示,撙节计划将一直推行到2015年的下一次大选之后.不过,鲜少有人公开指出英国财政状况是如此的糟糕,导致减支计划将持续十年.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。