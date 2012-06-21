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债券 | 2012年 6月 21日 星期四 17:19 BJT

〔英国政经〕内阁秘书长称减支计划可能持续到2020年

路透伦敦6月21日电---英国广播公司(BBC)周四援引英国内阁秘书长海伍德(Jeremy Heywood)的言论称,英国削减预算赤字和开支的计划仅走了四分之一的路程,要实现最终目标,可能需要一直坚持努力到2020年.

2010年上台的本届英国联盟政府就曾经表示,撙节计划将一直推行到2015年的下一次大选之后.不过,鲜少有人公开指出英国财政状况是如此的糟糕,导致减支计划将持续十年.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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