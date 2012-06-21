〔英国政经〕内阁秘书长称减支计划可能持续到2020年

路透伦敦6月21日电---英国广播公司(BBC)周四援引英国内阁秘书长海伍德(Jeremy Heywood)的言论称,英国削减预算赤字和开支的计划仅走了四分之一的路程,要实现最终目标,可能需要一直坚持努力到2020年.