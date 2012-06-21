《汇市简讯》英镑/美元或挑战1.5715美元

0847GMT * 英国零售销售反弹后,1.5715(亚洲时段顶部)受到威胁 * 仍预计英国央行将扩大量化宽松措施 * 1.5658是英国零售数据公布前的低点.1.5650下方挂有停止卖单单 * 阻力位在1.5715/20上方的1.5756, 1.5778(周三高位)和1.5800 --编译 王洋; 审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=