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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 18:04 BJT

〔欧洲金融〕德国政府和反对党达成一致,使议会能够通过ESM和财政协定

路透柏林6月21日电---德国政府和反对党周四就欧洲经济增长措施达成一致,从而使议会能够在下周通过欧洲稳定机制(ESM)和财政协定.(完)

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