《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月18日-6月21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周总体脱离中间价指导低位运行,因欧洲危机等因素令市场总 体看多美元,而央行为维持汇价稳定而将中间价设于高位.日间人民币最低价较中间价跌幅多 在0.9%之上,周五已最大达至0.98%,但因大行主动提供美元而免于跌停.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --半年末考核关口迫近,金融机构对资金饥渴加剧.本周中国央行顺应市场需求,在公开市场 上连续第三周净投放,且进一步放量.鉴于市场资金利率上涨势头,正回购利率率继上周随降 息下行后,本周已显稳势. 业内人士表示,随着资金面日益紧张,央行有可能再次通过在公开市场上以"正"、"逆"回购 联动操作的形式,精准灵活的调节流动性,维持资金面稳定.而在6月底之前,并不倾向使用降 准等政策性调节手段.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周承压,其中短期品种收益率涨幅尤甚.季度末资金抽紧的魔咒继续困扰市场, 而一级市场供给量偏多,亦频添压力.进入季末最后一周,投资者寄希望于央行出手逆回购助机 构平稳过度,预计现券收益率经历大幅调整后将进入区间震荡.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周再大幅攀升.因银行继续提前部署调整信贷规模,以达到半年末时点 贷存比等指标要求,市场卖压沉重.交易员并称,6月末之前,预计转贴利率将以高位运行或续涨 为主.不过也不排除部分银行在指标匡算结束后,为填补空余的信贷规模而临时收票,但料届时 交投不会太旺.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周周一虽受希腊选举利好提振小幅收升,但此后三连跌,市场人气极度低迷, 一周累计下跌2%,基本面状况持续不佳,且又缺乏新的政策利好刺激,拖累沪综指连跌.分析人士 认为,临近季末资金面偏紧,下周股指料继续下跌整理.[.SSCN] 期市: --沪铜当周先扬后抑,因希腊选举结果令其退出欧元区忧虑减弱,周初上涨,但随后美国FED宽松 措施不如预期以及中国数据不佳,周四铜价大跌,沪铜主要合约SCFc3当日收报54,350元,较上 周下跌940元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周冲高回落,支持纾困的政党赢得希腊大选并未缓和对欧债危机的疑虑,在周初 支撑了金价,但市场焦点仍在美联储货币政策会议上,但会议并未宣布推出新一轮量化宽松政 策,令市场稍感失望,金价应声回落.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报328.52 元,较上周跌4.69元;期金主要合约SHAUZ2收报330.14元,较上周跌5.09元.(完) --整理 边竞/林琦/李宏薇/宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽