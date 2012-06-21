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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 17:43 BJT

〔欧元债市〕法国标售五年期指标债券,得标利率创下1.43%的纪录低点

路透巴黎6月21日电---法国周四进行的中期公债标售吸引到坚稳的投资者买盘,借债成本下滑,五年期收益率触及纪录低点.

法国债务管理局标售了84.32亿欧元的固息中期BTAN债券,吸引到的投标总计为208亿欧元.

所有四种债券的得标收益率都低于上一次.因为随着西班牙深陷债务危机,投资者寻求相对较为安全的资产.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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