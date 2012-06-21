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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 17:44 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债收益率下跌,德债回吐涨幅

路透伦敦6月21日电---西班牙周四标债吸引不错买需,政府公债收益率(殖利率)进一步下跌,德债回吐稍早涨势,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最新下跌15个基点,报6.61%.(完)

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