版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 17:37 BJT

〔国际油市〕阿联酋绕开霍尔木兹海峡的运油管线迎来首批原油--消息

路透阿布扎比6月21日电---两位行业消息人士表示,阿联酋将在7月1日首次开始通过波斯湾以外的路线出口原油,其新的输油管道将绕开霍尔木兹海峡,周四起每日将把100万桶原油输至其位于富查伊拉(Fujairah)的终端.

"从今日0930GMT开始,富查伊拉的主要石油终端已接收到石油,"一位直接涉足该项目的消息人士表示.

"目前的规模是每日100万桶...计划是在7月1日前后装运首艘油轮."

另一位行业消息人士证实,石油已开始流入终端,这将减少阿联酋对狭窄的霍尔木兹海峡的依赖.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐