《汇市简讯》美元/日圆焦点仍在上档,但阻力犹存

0923GMT 美元/日圆自78.61(6月15日低位)反弹的涨势持续,今日迄今涨至79.80.整体而言,汇价有望进一步上涨至80.00区域,但据称直到80.00处都挂有卖单,短期内或将限制涨势.80.00上方有停止单和企业卖单并存,将有一番对决,而多头可能将胜出.下档方面,支撑在79.40下方,今日低位为79.39.(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=