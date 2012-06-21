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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 18:21 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆涨至一个月高位,因美联储政策决定较预期温和

路透伦敦6月21日电---美元兑日圆周四续涨至一个月高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)做出的政策决定较部分人士的预期温和,提振美国公债收益率(殖利率)上升,对美元构成支撑.

市场预计日本议员或将投票支持上调消费税,从而给予日本央行更多空间放松货币政策,这也给日圆带来压力.

美元兑日圆JPY=在EBS交易平台涨至5月23日以来高位79.958日圆,日内上涨0.5%.交易商称,日本出口商在80日圆挂有卖单,且据称80.10日圆上方挂有止损单.

欧元兑日圆EURJPY=亦在一个月高位附近徘徊,现报101.301日圆,日内上涨0.3%.(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

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