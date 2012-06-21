〔路透基点〕台湾银行展开筹组亿光电子首次联贷案--RLPC

这笔贷款两部分:A部分为40亿台币分期偿还的定期贷款,B部分为20亿台币的循环贷款.

利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,税前利率最低为1.5%.

银行受邀以两个层级参贷.承贷6亿台币或以上的银行将得到8个基点的先付费用,承贷4.2-5.99亿台币的得到5个基点费用.