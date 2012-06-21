〔路透基点〕台湾银行展开筹组亿光电子首次联贷案--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台湾银行今日展开筹组亿光电子(2393.TW)首次联贷案,为60亿台币五年期贷款.
这笔贷款两部分:A部分为40亿台币分期偿还的定期贷款,B部分为20亿台币的循环贷款.
利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,税前利率最低为1.5%.
银行受邀以两个层级参贷.承贷6亿台币或以上的银行将得到8个基点的先付费用,承贷4.2-5.99亿台币的得到5个基点费用.
资金将用于营运资金和亿光的可转债再融资.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。