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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 18:23 BJT

〔路透基点〕台湾银行展开筹组亿光电子首次联贷案--RLPC

路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台湾银行今日展开筹组亿光电子(2393.TW)首次联贷案,为60亿台币五年期贷款.

这笔贷款两部分:A部分为40亿台币分期偿还的定期贷款,B部分为20亿台币的循环贷款.

利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,税前利率最低为1.5%.

银行受邀以两个层级参贷.承贷6亿台币或以上的银行将得到8个基点的先付费用,承贷4.2-5.99亿台币的得到5个基点费用.

资金将用于营运资金和亿光的可转债再融资.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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