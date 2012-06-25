〔新债招标〕中国农发行七年期固息金融债中标利率3.87%--业内人士

路透上海6月25日电---业内人士周一透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币七年期固息金融债,中标利率3.87%,首场投标倍数为1.41倍.

该期债为农发行今年第11期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为6月28日,6月26日-6月28日为分销期,7月4日上市交易.(完)