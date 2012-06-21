(重温稿)〔台湾货币市场〕短率市场持稳,央行会议维持利率不变

* 央行宣布维持利率不变,明日料亦维持公开市场操作利率

* 短率持稳,台风加速远离而未打乱调度

* 国库券利率意外标低,但仍有养券空间

* 短票利率跨提存期利率略见升高

记者 张雅菁

路透台北6月21日电---台湾银行间短率周四持稳.央行在傍晚宣布维持利率不变,市场预期明日也将依循前例维持公开市场操作利率不变,市况不致有太大变化.

台湾央行稍早公布第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.为降低房价高涨引发通膨的预期,央行也宣布,将自明日起对高价住宅采行针对性审慎措施.[ID:nST0466744]

央行发行例行存单利率自去年7月以来亦一直维持不变,30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.

今日货币市场平静,由于台风较预报提早远离,资金调度情况并未陷入紧张.银行间持续依下周逢季底及半年报的资金需求展望,按步就班提前回补准备金.

倒是午间公布的364天期国库券标售结果令市场大感意外,决标贴现率为0.834%,不仅低于两个月前标售182天期的0.835%,甚至还低于去年4月时标售364天期的0.837%.[ID:nST0466704]

"只能说目前殖利率曲线都躺平了,"一票券商人士表示,今天投标倍数并不算高,应该是少数参与者下大标的结果,而非反映整体市场心理有多么的悲观.

而另一金控银行人士则指出,尽管这个负斜率看似不合理,但对于可以承作附买回(RP)的银行及票券商来说,目前养券利率可能仍可有约10余基点的利差空间.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.720%,上日在0.388-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,同上日.

根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.分析师认为,由于欧债问题引发实体需求严重放缓,景气复苏不如预期让央行可能考虑降息.但台湾政府今年调高油价、电价引发全年通膨率有走升疑虑,物价已有蠢动之势,这让央行没有调降利率的空间.[ID:nST0465924]

**短票利率稳中带升*

短票方面,票券商指出,今日交投顺畅,未被台风所打乱,一般银行间利率持平;不过,为了分散资金落点,与大型公股银行的利率由上日的0.87%单一利率,转为落点在提存期内的利率维持0.87%,跨提存期的则为0.88%.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,同上日.

央行今日共发行1,016亿台币存单,相较存单到期金额793亿,存单发行余额增加223亿.[TW/MMTCN]周五到期2,460.5亿

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为135亿台币;累计超额准备为584亿台币,加计前期1%的超额准备为1,784亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳,因场上无特殊紧缩因素干扰,见投信余钱流入市场,各家寿险资金供应多缺不一,资金调度尚称平顺.

资金调度人士指出,银行体系资金还算宽裕,外商银行因汇价趋稳而供给稳健,本地银行也愿意承作短天期交易,场上新钱不难找.另外,今日下午央行将召开第二季理监事会议,市场多预期利率将维持不变,料不至于影响市况.

根据路透访查16家金融机构,多数金融机构一致认为台湾央行6月底利率将维持不变,重贴现率维持在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第四次的维持利率不动.[ID:nST0465924]

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)