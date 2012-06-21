〔路透基点〕丰田汽车金融(中国)寻求约10亿元人民币贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,东方汇理银行展开筹组丰田汽车金融(中国)有限公司约10亿元人民币(合1.57亿美元)境内贷款.
消息人士称,这笔贷款可能分为一年期和三年期两部分.已经探询过选中银行的兴趣.
交易条款正在确定.
银行料将在7月中旬前做出回复.
筹得资金将用于营运资金.
该公司上次于2011年11月进入贷款市场,获得8亿元人民币三年期循环贷款.当时牵头行为中信银行,利率为较上海银行同业拆息(Shibor)加码230个基点.(完)
--编译 杜明霞;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。