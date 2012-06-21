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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 18:44 BJT

〔路透基点〕丰田汽车金融(中国)寻求约10亿元人民币贷款--RLPC

路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,东方汇理银行展开筹组丰田汽车金融(中国)有限公司约10亿元人民币(合1.57亿美元)境内贷款.

消息人士称,这笔贷款可能分为一年期和三年期两部分.已经探询过选中银行的兴趣.

交易条款正在确定.

银行料将在7月中旬前做出回复.

筹得资金将用于营运资金.

该公司上次于2011年11月进入贷款市场,获得8亿元人民币三年期循环贷款.当时牵头行为中信银行,利率为较上海银行同业拆息(Shibor)加码230个基点.(完)

--编译 杜明霞;审校 王洋

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