欧洲已公布经济指标--2012/6/21

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-r -0.3-@-f -0.1-@-r
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-p +0.1-f --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 5月 -0.1 +0.6 +2.8
德国 5月 -0.2-f +0.2-f +1.9-f
法国(HICP) 5月 -0.1 +0.2 +2.3
意大利(HICP) 5月 持平-f +0.9-f +3.5-f
生产者物价指数(PPI):
英国 4月 +0.7 +0.6-r +3.3
德国 5月 -0.3 +0.2 +2.1
法国 4月 持平 +0.5 +2.7
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 5月 6.7-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 4月 10.2-@ 10.1-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 田建华; 审校 王洋
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。