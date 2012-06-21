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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 19:07 BJT

〔欧洲政经〕希腊执政联盟同意寻求延长完成救助财政目标的时间--消息

路透雅典6月21日电---周四一希腊党派官员称,组成希腊新政府的三个党派已经同意向贷款机构申请,将国际救助框架下达成的财政目标完成时间延长两年.

来自左翼民主党的消息人士称,根据三党派之间达成的政策文件,政府还将寻求延伸失业救济并限制公共领域裁员.

该文件将于今日稍晚递交新民主党、泛希腊社会主义运动(泛希社运)和左翼民主党领导人批准.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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