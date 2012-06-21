〔东南亚股市〕悉数收低,中国制造业PMI数据不佳令市场承压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月21日电---周四东南亚股市均下跌,多数股市大宗商品股领跌,因在中国制造业连续第八个月萎缩后,对于全球经济成长的担忧重燃.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定延长货币刺激政策,扶助面临停滞危险的美国经济复苏.美联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率.[ID:nSB1622920]不过美联储并未给出第三轮量化宽松的信号,令一些投资者失望.
汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]
泰国股市.SETI收低1.2%,能源股领跌.新加坡股市.FTSTI收低0.9%,大宗商品股Olam International(OLAM.SI),暴跌5.4%.菲律宾股市.PSI收低0.7%.
印尼股市.JKSE收低1.2%,不过外资流入250万美元.马来西亚股市.KLSE收低0.2%,但外资净流入3,199万美元.
Bahana证券公司调研主管Harry Su称,"市场追随地区其他股市走势,原油和煤炭相关股票下跌."其说的是印尼市场.
1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2830.15 -25.53 -0.89 +6.95 2646.35
马来西亚 .KLSE 1601.43 -2.96 -0.18 +4.62 1530.73
泰国 .SETI 1159.05 -14.19 -1.21 +13.04 1025.32
印尼 .JKSE 3901.79 -42.11 -1.07 +2.09 3821.99
菲律宾 .PSI 5109.43 -37.03 -0.72 +16.87 4371.96
越南 .VNI 431.14 -1.75 -0.40 +22.64 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。