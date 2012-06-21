〔东南亚股市〕悉数收低,中国制造业PMI数据不佳令市场承压

路透6月21日电---周四东南亚股市均下跌,多数股市大宗商品股领跌,因在中国制造业连续第八个月萎缩后,对于全球经济成长的担忧重燃.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定延长货币刺激政策,扶助面临停滞危险的美国经济复苏.美联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率.[ID:nSB1622920]不过美联储并未给出第三轮量化宽松的信号,令一些投资者失望.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

泰国股市.SETI收低1.2%,能源股领跌.新加坡股市.FTSTI收低0.9%,大宗商品股Olam International(OLAM.SI),暴跌5.4%.菲律宾股市.PSI收低0.7%.

印尼股市.JKSE收低1.2%,不过外资流入250万美元.马来西亚股市.KLSE收低0.2%,但外资净流入3,199万美元.

Bahana证券公司调研主管Harry Su称,"市场追随地区其他股市走势,原油和煤炭相关股票下跌."其说的是印尼市场.

1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2830.15 -25.53 -0.89 +6.95 2646.35

马来西亚 .KLSE 1601.43 -2.96 -0.18 +4.62 1530.73

泰国 .SETI 1159.05 -14.19 -1.21 +13.04 1025.32

印尼 .JKSE 3901.79 -42.11 -1.07 +2.09 3821.99

菲律宾 .PSI 5109.43 -37.03 -0.72 +16.87 4371.96

越南 .VNI 431.14 -1.75 -0.40 +22.64 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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