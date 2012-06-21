〔马来西亚期市〕触及三周高位后收低,受全球经济增长之疑打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月21日电---马来西亚棕榈油期货周四小跌,因交易员针对本周稍早的涨势了结获利,与此同时市场人气也转为谨慎,因经济数据低迷且美联储出台的刺激措施令人失望.
午后棕榈油曾触及三周高位,因担心美国乾旱天气或影响全球油籽供给,不过涨势未能维持长久,因数据显示中国和欧洲制造业活动放缓.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定延长货币刺激政策,扶助面临停滞危险的美国经济复苏.美联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率.[ID:nSB1622920]不过美联储并未给出第三轮量化宽松的信号,令一些投资者失望.这对金融市场造成全美的压力.
指标9月棕榈油期货FCPOc3收盘跌1.4%,至每吨3,000马币(林吉特).稍早曾触及3,062马币,为6月1日来未见.
成交量36,568口,高于平时的25,000口.
不过棕榈油本周有望录得逾5%的涨幅,之前连跌三周.
--编译 王洋;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。