〔马来西亚期市〕触及三周高位后收低,受全球经济增长之疑打压

路透新加坡6月21日电---马来西亚棕榈油期货周四小跌,因交易员针对本周稍早的涨势了结获利,与此同时市场人气也转为谨慎,因经济数据低迷且美联储出台的刺激措施令人失望.

午后棕榈油曾触及三周高位,因担心美国乾旱天气或影响全球油籽供给,不过涨势未能维持长久,因数据显示中国和欧洲制造业活动放缓.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定延长货币刺激政策,扶助面临停滞危险的美国经济复苏.美联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率.[ID:nSB1622920]不过美联储并未给出第三轮量化宽松的信号,令一些投资者失望.这对金融市场造成全美的压力.

指标9月棕榈油期货FCPOc3收盘跌1.4%,至每吨3,000马币(林吉特).稍早曾触及3,062马币,为6月1日来未见.

成交量36,568口,高于平时的25,000口.

不过棕榈油本周有望录得逾5%的涨幅,之前连跌三周.