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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 19:32 BJT

〔标题新闻〕德国宪法法院称需时间研究ESM,这或意味着后者原定于7月1日的启动日期或推迟

注:ESM为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism)的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8G702D]

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