版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 20:40 BJT

〔表格〕加拿大4月零售销售较前月下滑0.5%,远逊预估

路透6月21日电---加拿大统计局周四公布,

* 加拿大4月零售销售较前月下滑0.5%,3月修正后为增长0.4%(前值亦为增长0.4%)

* 加拿大4月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.3%

(百分比变动) 4月 4月 3月(修正值) 3月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -0.5 +3.4 +0.4 +0.4

扣除汽车/零部件 -0.3 +2.5 +0.3 +0.1

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,4月零售销售与前月增长0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.3%.(完)

浏览加拿大国数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 田建华;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐