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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 20:49 BJT

〔表格〕美国6月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿6月21日电---美国农业部(USDA)公布6月14日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 842.0 0.0 844.7 0.0 6,390.3 7,755.1

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 1.8

玉米 171.4 210.6 191.9 210.6 38,726.9 44,509.0

高粱 6.6 0.0 6.6 0.0 932.5 3,312.8

大豆 163.8 444.2 337.4 492.2 36,950.2 41,824.8

豆粕 258.7 23.3 286.1 23.3 7,227.5 7,173.4

豆油 20.4 0.0 20.7 0.0 473.4 1,233.6

皮马棉 3.0 1.0 3.0 1.0 622.7 523.8

陆地棉 16.9 471.1 40.0 471.1 12,462.5 14,467.2

稻米 30.1 3.8 36.7 3.8 3,129.5 3,738.0

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 田建华

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