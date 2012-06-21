〔表格〕美国6月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透华盛顿6月21日电---美国农业部(USDA)公布6月14日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 842.0 0.0 844.7 0.0 6,390.3 7,755.1
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 1.8
玉米 171.4 210.6 191.9 210.6 38,726.9 44,509.0
高粱 6.6 0.0 6.6 0.0 932.5 3,312.8
大豆 163.8 444.2 337.4 492.2 36,950.2 41,824.8
豆粕 258.7 23.3 286.1 23.3 7,227.5 7,173.4
豆油 20.4 0.0 20.7 0.0 473.4 1,233.6
皮马棉 3.0 1.0 3.0 1.0 622.7 523.8
陆地棉 16.9 471.1 40.0 471.1 12,462.5 14,467.2
稻米 30.1 3.8 36.7 3.8 3,129.5 3,738.0
(完)
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--编译 王洋;审校 田建华
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。